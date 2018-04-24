Племянница короля Испании полюбила тореро

Кабальеро опубликовал на своей странице в Instagram фото с 17-летней племянницей испанского короля. Снимок был сделан у запасного входа на арену во время тренировки тореадора. На нём Виктория Федерика смотрит с симпатией на молодого человека. В подписи к фото Кабальеро, который является другом её брата Фройлана, назвал свою спутницу «талисманом».

Страница Виктории Федерики в Instagram закрыта.