Верховный суд Испании закрыл дело против полицейского-диджея

Верховный суд Испании закрыл дело против сотрудника правоохранительных органов Педро Антонио Б. П., возбужденное по факту его работы диджеем на дискотеках в Бетере и Валенсии. Как сообщают информационные агентства страны, суд счел неуместным наказание за деятельность, несовместимую с его служебным положением, подтвердив тем самым вынесенное ранее решение Военного трибунала. Он отменил решение о трехмесячном отстранении агента от службы без сохранения зарплаты, вынесенное его руководством.

По мнению суда, сотрудничество агента с ночными заведениями носило периодический характер, не подразумевало заключения контракта и по сути своей являлось хобби. Таким образом, был доказан факт работы офицера диджеем, однако для того, чтобы классифицировать его поведение как серьезное нарушение, несовместимое с основным родом деятельности, необходимо было доказать, что он получал за это деньги.

Суд удостоверился, что агент действительно ставил пластинки в двух заведениях, Pub Santa Ana в Бетере и Tosar Llar Club в Валенсии, с владельцами которых он дружил. С учетом этой информации было решено, что наказывать офицера не за что – даже с учетом фотографий и афиш из социальной сети Facebook, где он упоминается как «диджей–резидент», а значит, выступает на дискотеке постоянно.