Архиепископ Валенсии заявил об опасности ЛГБТ-движений

Архиепископ Валенсии, кардинал Антонио Каньисарес считает, что в последнее время различные ЛГБТ- и феминистические движения развернули настолько активную общественную деятельность, что пора заступиться и за традиционные семейные ценности. «Гей-империи» представляют угрозу для «хорошей христианской семьи», заявил священнослужитель.

Он напомнил слова Папы Бенедикта XVI, который в 2006 году призвал всех людей «не игнорировать драгоценное благо семьи», основанной на браке. По мнению архиепископа, это особенно необходимо в Испании, которая «занимает одно из последних мест в Европе в семейной политике», и Греции, которая «является страной с самым низким уровнем рождаемости, где численность молодого населения снижается в последние 20 лет, где более всего увеличилось число абортов и разводов».

По его словам, церковь сейчас должна взять на себя роль организации, которая поддерживает в обществе идею семьи.