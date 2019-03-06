В зоопарке Кордовы умерла самая грустная слониха в мире

В зоопарке Кордовы после затяжной депрессии умерла слониха Флавия. Более 40 лет она жила в одиночестве. Зоозащитники называли её «самой грустной слонихой в мире».

Флавию привезли из Индии, когда ей было четыре года. С тех пор она ни разу не видела других слонов. Ветеринары говорят, что в последние полгода слониха страдала депрессией, стремительно худела и буквально угасала на глазах. Несколько дней назад её ноги подкосились, она упала и уже не смогла подняться. Её решили усыпить.

Зоозащитники долгое время добивались перевода Флавии в сафари-парк и даже продвинулись в этом направлении, но не успели.

Флавии было 47 лет. Между тем эти слоны на воле спокойно доживают до 80-ти.