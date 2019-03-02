Королева Летисия предстала на выставке ARCO в наряде из кожи

Король Испании Фелипе VI и королева Летисия открыли 27 февраля Выставку современного искусства ARCO в Мадриде. Супруга монарха по этому случаю предстала в более смелом образе, чем обычно.

Донья Летисия известна своей любовью к искусству, и ARCO для неё всегда является поводом поэксперементировать с тенденциями, интерпретируя их в своём особом стиле. На этот раз королева выбрала для открытия выставки наряд из кожи. Платье-миди с V-образным вырезом – дизайн бренда H&M&Other Stories, До этого донья Летисия не была замечена в одежде этой марки. Платье из новой коллекции бренда стоит 349 евро. Модель отличают широкие короткие рукава, воротник-мандарин и ремень на талии.

Волосы королева собрала в хвост, декорировав его лентой, в соответствии с последними тенденциями. Образ она дополнила сумкой с заклёпками от Uterqüe и нейтральными нюдовыми туфлями-лодочками.