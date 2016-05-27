В Валенсии приготовят сразу 3 тысячи паэлий

На улице Пасео-де-Ла-Аламеда в Валенсии пройдет акция Comboi PaellaEmoji, инициированная организацией Junta Central Fallera. Его цель состоит в том, чтобы собрать вместе 3 тысячи человек, которые будут готовить одновременно 3 тысячи паэлий. И побить таким образом мировой рекорд по одновременному приготовлению одного блюда, который до этого был установлен в Польше, где приготовили 2853 шашлыков.

Это событие станет частью традиционной июльской ярмарки, которая проходит в городе. Регистрация потенциальных поваров будет открыта в ближайшие дни на сайте инициаторов мероприятия. Каждому явившемуся нужно будет иметь при себе только кухонные принадлежности для приготовления блюда. Рис и другие ингредиенты на месте выдаст Junta Central Fallera. Итоги акции будут объявлены через социальные сети.

Организаторы уже включили картинку паэльи в смайлики Emoji (японский термин для изображений, используемых в сообщениях электронной почты и на веб-сайтах) мобильных устройств по всему миру. Переговоры об этом продолжались два года.

Представитель Fallera Мария Фернандес рассказала, как появление изображения в Emoji помогает популяризировать традиционное испанское блюдо. Всего за 7 часов картинка стала популярна по всему миру. Во всех социальных сетях количество ее показов достигло 363 миллионов, ее использовали 118 миллионов человек, с ней было выпущено 55 тысяч твитов.