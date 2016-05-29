Жители Мадрида и Валенсии выпивают по 400 стаканов пива в год

Лидерами по объему потребления пива в Испании оказались жители Мадрида, Валенсии, Каталонии, Балеарских и Канарских островов: в год они выпивают 401, 400, 396, 393 и 390 стаканов соответственно. Как сообщают информагентства страны, при этом на пенный напиток они тратят 300,58; 300,13; 296,85; 295,04 и 292,49 евро в год на человека.

В целом жители страны тратят на пиво 13,16 млрд евро, что эквивалентно 3,4% от общемирового объема затрат. Согласно данным, проанализированным экспертами бизнес-школы Constanza Business & Protocol School, каждый испанец ежегодно выделяет на эту статью расходов 283,67 евро.

По словам директора исследовательского департамента школы Хуана Айтора Лаго, "Испания является одним из важнейших мировых рынков с точки зрения потребления пива». «Ее жители занимают пятое место по данному показателю со средней цифрой в 76 литров. Испанские потребители по-прежнему поглощают пиво в привычных объемах и тратят на это такие же суммы, как и раньше, несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию. Ожидается, что в следующие годы эта тенденция сохранится", - отметил Лаго.

Между тем в глобальном рейтинге стран с самыми крупными затратами на пиво лидерами оказались Китай (83,688 млрд евро), США (61,143 млрд), Германия (24,446 млрд), Великобритания (20,405 млрд) и Россия (19,549 млрд). С точки зрения объемов потребления первые позиции достались Китаю (58,993 млрд литров), США (24,017 млрд), Бразилии (13,353 млрд), Германии (8,734 млрд) и России (8,458 млрд) соответственно.

Соавтор исследования Ньевес Перес Верду отмечает, что "развивающиеся страны с каждым разом занимают все более важное положение в пивоваренном секторе. Китай уже лидирует по объемам потребления, и ожидается, что в будущем эта тенденция сохранится. На сегодняшний день в пятерку лидеров по объемам потребления пива входят сразу три развивающихся государства: Китай, Бразилия и Россия", - заключила Верду.