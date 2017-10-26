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          Новости Испании » Новости » Общество » В ночь на воскресенье Испания переходит на зимнее время

          В ночь на воскресенье Испания переходит на зимнее время

          20:25 26.10.2017

          В ночь на воскресенье в 3:00 жители Евросоюза перейдут на зимнее время и переведут стрелки на час назад. На Канарских островах, время которых отличается от материкового на час, стрелки часов будут переведены в 2:00.

          Переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября по всему региону в соответствии с европейской директивой, основной задачей которой является экономия энергии и которой должны подчиняться все страны ЕС. Таким образом, в ночь на воскресенье Великобритания, Ирландия и Португалия вернутся к гринвичскому времени (GMT), Испания, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург, Мальта, Польша, Хорватия, Словакия, Словения, Швеция и Нидерланды перейдут на пояс GMT+1, а Болгария, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва и Румыния – на GMT+2.

          Перевод часов происходит два раза в год. Соответствующая директива была принята ЕС в соответствии с критериями экономии энергии с целью адаптировать световые часы к повседневной деятельности населения. Поводом для ее разработки стал нефтяной кризис 1974 года, когда некоторые страны решили на лето перевести стрелки на час вперед, чтобы снизить степень своей энергетической зависимости.

          Впервые идеи рационального использования солнечного света были высказаны в XVIII веке американским политическим деятелем Бенджамином Франклином. На тот момент его предложение было направлено на сокращение объемов потребления свеч.

          Темы: Общество

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