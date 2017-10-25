МИД Испании: сообщения о полицейском насилии в Каталонии - фейки

Министр иностранных дел Альфонсо Дастис опроверг сообщения о том, что во время проведения незаконного каталонского референдума имели место случаи полицейского насилия.

В интервью агентству BBC министр заявил, что сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с судебными предписаниями. По его словам, применение силы не было чрезмерным. Дастис обратил внимание на то, что в СМИ широкое распространение получили поддельные фотографии и недостоверная информация о событиях 1 октября в Каталонии.

Министр также отметил, что с введением статьи 155 Конституции Испании, правительство намерено восстановить правопорядок в Каталонии.

Отвечая на вопрос о возможностях провозглашения независимости Каталонии в рамках закона, Дастис пояснил, что подобная процедура требует реформирования Конституции, что должно получить соответствующее одобрение всего испанского народа. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что партнёры Испании по ЕС не признают решение такого рода, если оно будет принято в одностороннем порядке лишь одной частью страны.