В небольших населённых пунктах Таррагоны появятся банкоматы для уплаты налогов

Власти Таррагоны внедрили с этой целью новую систему BASE, а при сотрудничестве с CaixaBank были установлены банкоматы, с помощью которых можно будет совершить платёж.

Речь идёт о муниципалитетах, где раньше таких устройств не было вовсе: Айгуамурсия, Альбиньяна, Альмостер, Эль-Монтмель, Гарсия, Годаль, Ла-Торре-дель-Эспаньоль, Паульс, Пратдип, Пучпелат, Вилаплана и Винебре.

Устройства, получившие название Punt Groc, будут установлены в общественных местах и муниципальных зданиях. С их помощью, помимо уплаты налогов, можно будет провести и другие операции: снять наличные или сделать денежный перевод.