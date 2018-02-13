Женщины в Испании зарабатывают почти на 30% меньше мужчин

Согласно последнему исследованию организации Gestha, женщины в Испании зарабатывают на 29,1% меньше, чем мужчины. Год назад ситуация была ненамного лучше - разница составила между показателями составила всего полпроцента.

Если считать в евро, то за год испанцы получают в среднем на 4745 евро больше, чем испанки. По самым благоприятным прогнозам, показатели выровняются лишь через 70 лет. Выяснилось, что среди женщин в Испании гораздо больше тех, чей месячный оклад не дотягивает до 1000 евро. Почти 3,2 миллиона не получают минимальной зарплаты.

Самая ощутимая разница в окладах зафиксирована в Астурии - там женщины зарабатывают на 38% меньше мужчин (или на 6228 евро в год). А вот Канарские острова, напротив, названы регионом с наименьшей разницей в зарплатах - всего 16% (2441 евро).