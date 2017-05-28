В Марбелье впервые прошел забег с собаками Perrotón

Около 150 жителей Марбельи со своими собаками приняли участие в забеге Perrotón Marbella. Как сообщает ежедневник Diario Sur, основная задача мероприятия заключалась в продвижении практики забора животных из приютов и ответственного отношения к питомцам.

Забег стартовал в яхтенном порту Марбельи около 9:00 в воскресенье. В этом году на мероприятии, организованном компанией Abott Produccion, не было его попечительницы, баронессы Кармен Тиссен, однако на нем присутствовал мэр Марбельи Хосе Берналь.

В Марбелье Perrotón состоялся впервые после пяти успешных забегов в Мадриде. За праздничную атмосферу на финише отвечала DJ София Кристо, дочь актрисы Барбары Рей и укротителя Анхеля Кристо.