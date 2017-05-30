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          Новости Испании » Новости » Общество » Жители Барселоны оценили качество воды в городе на 6 баллов из 10

          Жители Барселоны оценили качество воды в городе на 6 баллов из 10

          09:23 30.05.2017

          Жители Барселоны оценили качество воды в городе на 6 баллов из 10, сообщает La Vanguardia со ссылкой на результаты опроса, проведенного фирмой Time Consultants по заказу водопроводной компании Agbar. Так, 46,1% опрошенных присвоили ей хорошую оценку, а 22,3% - неудовлетворительную. Наиболее высокие баллы были зафиксированы в районах Ноу-Баррис (7,3) и Грасиа (7,1), а самые низкие – в Лес-Кортс (5,2). Что касается базовых коммунальных услуг, то поставки газа жители Барселоны оценили в 7,4 балла, воду – в 7,2, а электричества – в 6,6 балла. Основным поводом для жалоб потребителей стала высокая цена на эти ресурсы.

          Результаты опроса также показали, что основными проблемами города его жители считают избыток туристов и вызываемые ими неудобства. Таковыми их назвали 17% респондентов. 16,4% упомянули дорожное движение, 15,5% - ощущение гражданской незащищенности, 13,6% - загрязненность атмосферы, 12,1% - грязь на улицах, 10,9% - безработицу, 9% - общественный транспорт и еще 5,8% - недостаточное предложение в сфере жилья и высокие цены на него. Качество воды занимает в этом списке только 38 место (0,1% голосов). 

          Что касается управления городом со стороны мэрии, то 46% жителей Барселоны оценили его как посредственное, 32,9% оказались очень или достаточно удовлетворены, а еще 19,4% отметили, что несколько или крайне недовольны действиями городской администрации. 

          В списке полномочий, за которые, по мнению горожан, должна отвечать мэрия, значатся общественный транспорт, чистота улиц, работа социальных служб, сбор мусора и контроль за деятельностью Городской гвардии. Вода в этом списке стоит на 23 месте: только 0,6% опрошенных полагают, что ее поставки должны контролироваться муниципалитетом. В целом 40,6% респондентов считают, что приватизация тех или иных услуг, которые в настоящее время находятся в управлении мэрии, не может быть оправдана даже в том случае, если она влечет за собой повышение их качества или существенную экономию.

          Опрос был проведен в разгар дебатов о муниципализации поставок воды, в пользу которой выступает кабинет мэра Ады Колау. По подсчетам компании Agbar, в том случае, если соответствующее решение будет принято, то городская администрация должна будет выплатить около 1 миллиарда евро в качестве неустойки.

          Темы: Общество  Барселона

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