В Мадриде транссексуалов будут пускать в метро бесплатно

Правительство столичной автономии подтвердило эти планы, добавив, что проездные будут отданы лицам, находящимся под угрозой социальной изоляции, которым помогли в AET. "Повышение уровня гражданской сознательности во избежание любых видов предрассудков и дискриминации является приоритетом для Мадридского метрополитена», - гласит официальное сообщение. Кроме того, в дальнейшем метро и AET планируют сотрудничать в области социальной интеграции транссексуалов.

Подобное решение вызвало полемику в Испании. Многие обвинили в его принятии мэра Мануэлу Кармена, представителя левого крыла, в то время как городской метрополитен находится в юрисдикции автономии, а не города, и ею руководит правая Народная партия. Своим возмущением жители страны поделились в Twitter. «Мадридский метрополитен раздает абонементы транссексуалам. Тем самым они дискриминируют тех, кто им не является», - написал один из пользователей. «Кто бы ни вручал бесплатные проездные, Кармена или Сифуэнтес, это неприемлемая дискриминация», - заключил другой.