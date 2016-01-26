В Испании запускают реалити-шоу «Хочу стать монахиней»

Испанский телеканал Cuatro запускает новое шоу «Хочу стать монахиней» (Quiero ser monja), которое расскажет о жизни пяти будущих послушниц монастырей страны и даже одного закрытого ордена. Девушкам придется отказаться от роскоши, соблазнов, комфорта и технологий XXI века и принести обет аскезы, целомудрия и послушания.

Участницы шоу планируют уйти в один из трех монастырей - в Мадриде, Гранаде и Аликанте. Они присоединятся к повседневным заботам монахинь и будут работать в яслях с сотнями детей, познакомятся с жизнью закрытого ордена с 500-летней историей и даже отправятся с миссией в джунгли Боливии.

«В конце шоу девушкам предстоит решить, хотят ли они посвятить свои жизни Богу или предпочитают следовать своей вере как мирянки", - гласит пресс-релиз компании Mediaset Spain. Пресс-секретарь мадридского монастыря Святейшего Таинства рассказала, что съемки программы оказались «отличным опытом», однако из-за запрета продюсерской компании она не смогла поделиться более подробной информацией.

Детали нового проекта были представлены в ходе пресс-конференции главой Mediaset Spain Мануэлем Вильянуэвой, программным директором Мариано Бланко и генеральным директором Warner Brothers ITP Эдом Уолтером. По их словам, основная идея шоу заключается в том, чтобы показать зрителям изнанку неизвестного им мира. Они также отметили, что с каждым разом все меньше людей посвящают свою жизнь религии, и в этом контексте подобная программа может быть полезна монастырям как повод для дебатов.

Нынешнее попадание на первые полосы газет для священнослужителей стало далеко не первым: ранее сестра Кристина, итальянская монахиня, стала победительницей местной версии шоу «Голос» и выпустила свой первый сингл Like a Virgin, а в Испании по следам послушницы пошел ее испанский «коллега» отец Дамиан. Стоит отметить, что священнослужители покорили и российскую сцену. Так, победителем последнего сезона шоу «Голос» в РФ стал иеромонах отец Фотий.