В Мадриде планируют составить базу ДНК домашних собак

Мэр Мадрида Мануэла Кармена выступила с предложением о создании реестра ДНК домашних животных, который позволит определить имена нерадивых владельцев, не убирающих за своими питомцами, и оштрафовать их. Как сообщают информационные агентства Испании, городская мэрия уже рассматривает возможность внедрения этой системы на практике.

По словам Кармены, поймать тех, кто не убирает за своими собаками, намного сложнее, так как они зачастую пользуются темным временем суток или моментами, когда их никто не видит. Градоначальница также отметила, что среднестатистические нарушители – это молодые образованные испанцы.