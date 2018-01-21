В Андалусии проводят кампанию по борьбе с уличными преследованиями под лозунгом #НеБудьЖивотным

Директор Андалусского института женщин (IAM) Элена Руис и директор Андалусского института молодежи (IAJ) Франсиско Писарро представили новую кампанию #НеБудьЖивотным (#NoSeasAnimal), запущенную совместно с региональным правительством и направленную на предотвращение восприятия уличных преследований как социально приемлемой формы насилия по гендерному признаку. Как сообщают информационные агентства страны, Руис также сообщила, что в этом году местные власти расширят спектр психологических услуг для жертв сексуальной агрессии, которые смогут получить немедленную помощь по телефону 900200999.

Писарро напомнил, что 35% женщин по всему миру в той или иной момент своей жизни становились жертвами сексуального насилия, и отметил, что уличные преследования являются "шовинистской и сексуальной практикой, которая встречает более активное одобрение со стороны общества". "Речь идет о комментариях с сексуальным подтекстом, которые мужчины ежедневно отпускают на улицах, не замечая в своих действиях признаков насилия", - подчеркнул Писарро. Это понятие охватывает как нежелательные комплименты, так и фотографирование и прикосновения в общественном транспорте.

По словам Руис, уличные преследования – это насилие, при котором "мужчины считают, что имеют право обращаться с женщинами как с сексуальными объектами, нормализуя тем самым ситуации особой уязвимости, которые иногда выливаются в агрессию и изнасилования". Новая кампания должна показать, что подобное поведение "больше соответствует животным, а не людям". Она будет реализована с помощью изображений, рекламных плакатов, заставок на радио, прочих СМИ и социальных сетей. Кроме того, у нее появится и свой сайт, где пользователи смогут ознакомиться со всеми доступными ресурсами.

Главный посыл акции #НеБудьЖивотным наглядно иллюстрируют графические изображения характерных персонажей – "петухов", которые делают комплименты на расстоянии, выкрикивающих пошлости "свиней", выслеживающих добычу "грифов", распускающих при любой возможности руки "осьминогов", не сводящих с жертвы глаз "филинов" и т.д. Все они сопровождаются слоганами "Это поведение недостойно человека", "Помоги нам уничтожить уличную фауну" и "Уличные преследования – это форма насилия".