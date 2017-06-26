В Мадриде арестована учительница-грубиянка

Национальная полиция Испании арестовала педагога одной из мадридских школ, обвиняемую в "совершении преступлений на почве ненависти и преступлений против психической целостности". Как пишет ABC, она неоднократно называла своих учеников наркоманами и оскорбляла их.

Полиции стало известно о происходящем 6 июня, когда 16-летний мальчик из Колумбии с ограниченными физическими возможностями и его отец подали соответствующее заявление. По словам подростка, учитель математики Адела Х.Л. постоянно оскорбляла его и 11 его одноклассников. В ходу были фразы вроде «Сукины дети, вы все ужасны. Не знаю, зачем вы учитесь, вы все психически неуравновешены». Тинейджер рассказал, что решил сообщить о поведении педагога в полицию в связи с тем, что на письма, направленные в школьную администрацию, ответа не поступило.Представители правоохранительных органов встретились с представителями руководства школы, чтобы услышать их версию событий. Директор образовательного центра признался, что ему было известно о проблемах между преподавателем и ее учениками и что соответствующие жалобы поступали как от самих школьников, так и от их родителей. Он также отметил, что в отношении педагога было начало дисциплинарное разбирательство, о котором также знали в городском управлении образования. Руководитель учебной части также подтвердил, что знал об этой ситуации.

Полиция опросила одноклассников колумбийского подростка, и все они подтвердили его слова. Одна из школьниц рассказала, что учительница называла ее сумасшедшей, четыре раза трясла ее и один раз схватила за руку. Другая ученица пожаловалась, что преподаватель сбрасывала ее вещи на пол. По словам учащихся, педагог неоднократно кричала на них и обзывала «классом, полным идиотов». Еще одну из школьниц она звала «сукиной дочерью, которая ничего не добьется в жизни» и «антисистемщицей».

Источники в полиции рассказали, что чаще всего свою агрессию женщина вымещала на вышеупомянутом подростке из Колумбии. Так, однажды она накричала на мальчика и заявила, что его мать, скончавшаяся за неделю до этого, умерла из-за наркозависимости. Помимо этого, подросток постоянно подвергался ксенофобским атакам с ее стороны из-за своего происхождения, в связи с чем учительнице инкриминируется преступление на почве ненависти.

На основании поступивших жалоб полиция арестовала женщину. По прибытии в участок некоторые сотрудники правоохранительных органов узнали ее и рассказали, что педагог была замешана в ряде конфликтов в районе своего проживания. В частности, они рассказали, что женщина страдает от психического расстройства и не принимает выписанные ей препараты.