Торревьеха снова названа самым бедным городом Испании

В Испании определили самые богатые и самые бедные города. Средний уровень дохода жителей мадридского пригорода Посуэло-де-Аларкон, признанного самым богатым в Испании, оказался в пять раз выше, чем в Торревьехе, которую признали самой бедной – 73 014 евро на человека в год против 14 462 евро. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Национального института статистики (INE), в первую тройку самых экономически благополучных населенных пунктов также вошли Махадаонда (Мадрид, 57 623 евро) и Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона, 53 767 евро). В противоположном конце рейтинга помимо Торревьехи также разместились Фуэнхирола (18 225 евро) и Санлукар-де-Баррамеда (17 222 евро).

Из 10 самых богатых муниципалитетов Испании 6 расположены на территории столичной автономии. В их числе – вышеназванные Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда, а также Лас-Росас, Алькобендас, Мадрид и Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Дополнили первую десятку Сан-Кугат-дель-Вальес и Барселона, а также баскские Гечо и Сан-Себастьян.

Что касается 10 наиболее бедных городов, то 4 из них – Бенальмадена (18 849 евро), Чиклана-де-ла-Фронтера (19 953), Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (18 324) и упомянутый ранее Санлукар-де-Баррамеда – оказались расположенными в Андалусии.

В свою очередь, среди городов с самым низким уровнем безработицы оказались три представителя списка самых богатых муниципалитетов – Посуэло-де-Аларкон (8%), Сан-Кугат (8,9%) и Сан-Себастьян (9,2%). В этот рейтинг также вошли Лас-Росас (9,2%), Махадаонда (9,7%), Гечо (10,2%), Барселона (12,5%), Витория (12,4%), Кастельдефельс (12,5%) и Бургос (12,6%). Худшие результаты и здесь показала Андалусия: самым высокий процент нетрудоустроенного населения был зафиксирован в Линаресе (44,5%). В этот список также вошли Санлукар-де-Баррамеда (37,9%), Херес-де-ла-Фронтера (36,1%), Ла-Линеа (35,2%) и Чиклана-де-ла-Фронтера (35,1%).