В каталонской деревне через суд запретили колокольный звон

Один из местных жителей обратился в суд, заявив, что удары колокола создают для него невыносимые неудобства, и потребовал наложить на них запрет. Он добился своего, и в колокола запретили звонить до тех пор, пока не будут установлены предельно допустимые нормы шума.

До 2014 года в местной церкви, датирующейся XII-XIII веком, колокола звучали только по особым случаям - таким, как венчание, крещение или служба, которую проводил глава прихода. Однако четыре года назад на здании церкви установили часы, которые бьют каждую четверть часа.

Истец, живущий в нескольких метрах от звонницы, не выдержал постоянного шума. Сначала он обратился в мэрию, но там его жалобу отклонили. Мужчину это не остановило, и он подал в суд на муниципалитет и Архиепископство Таррагоны.

По результатам экспертизы, которая показала, что шум в доме мужчины превышает допустимый, суд постановил временно прекратить регулярный звон, пока он не будет соответствовать установленным нормам.