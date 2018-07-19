Испания приостанавливает строительство ядерного могильника в Куэнке

Как сообщает El País со ссылкой на источники в министерстве, соответствующий письменный запрос был направлен в Совет по ядерной безопасности на прошлой неделе, и в ближайшее время должно состояться заседание, на котором эта мера будет согласована.

В министерстве обосновали решение тем, что до сих пор не разработана стратегия развития страны в области энергетики на ближайшее десятилетие.