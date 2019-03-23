В Каталонии пастушья собака погналась за грузовиком, отвозившим её стадо на скотобойню

Бордер-колли по кличке Пике погнался за грузовиком, перевозившим овец, которых он охранял. Их везли на скотобойню по трассе AP-7 в муниципалитете Фогарс-де-ла-Сельва (Барселона).
Как только пёс заметил, что овец забрали, он бросился вслед за автомобилем, продолжая выполнять свой пастуший долг.
Его остановила Муниципальная гвардия. Как сообщили в полиции, погоня завершилась без происшествий, и Пике также не пострадал.
Пользуясь случаем, агенты напомнили о том, что собак необходимо держать на поводке для их собственной безопасности. В полиции также восхитились качествами пастушьей собаки, отметив, что они сравнимы с человеческими.Темы: Общество