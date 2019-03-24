Испанская полиция предостерегает родителей из-за возвращения виртуальной игры Момо

В связи с этим полиция рекомендует родителям следить за тем, какие видеозаписи смотрят их дети, в особенности самые маленькие.

Содержимое видео и изображений, распространяемых персонажем по имени Момо, содержит сцены насилия. Для связи с детьми и подростками часто используется мессенджер WhatsApp. Момо также отдаёт игрокам приказы, среди которых встречаются действия, представляющие опасность для здоровья.

В полиции подчёркивают, что всё общество несёт ответственность за то, чтобы опасный, воздействующий на психику контент не попадал к детям. Правоохранители также просят не публиковать никаких изображений или роликов с упоминанием Момо, чтобы не способствовать распространению игры. В случае получения сообщения от пользователя Момо через какую-либо социальную сеть или мессенджер, полиция рекомендует немедленно обращаться в техническую поддержку этой платформы.

Автор изображения – японский художник. Впервые фигура появилась на выставке, посвящённой хоррор-искусству, в Токио в 2016 году. После этого изображение обрело популярность в Сети и, по некоторым данным, имеются случаи смертельных исходов игры среди подростков.