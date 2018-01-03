В Каталонии начали лечить детский аутизм с помощью сёрфинга

Més que Surf была создана в 2016 году группой волонтёров, среди которых психологи и инструкторы по сёрфингу, передает Europa Press. По словам руководства организации, благоприятная обстановка и установление связи с инструктором, позволяет детям повысить уровень самооценки, психомоторики и социальных навыков.

Двухчасовые занятия с детьми от 3 до 18 лет проходят по воскресеньям на пляже Айгуадольс в Ситжесе (Барселона). Вся программа рассчитана на два месяца. В проекте принимают участие на добровольной основе около 30 инструкторов.

В организации используют индивидуальный подход к каждому ребёнку, и перед началом занятий инструктор проводит подробные беседы с родителями, чтобы выяснить особенности и пожелания.

Как отмечают волонтёры, после курса таких занятий у детей наблюдается значительный прогресс, они социализируются, заводят друзей среди участников проекта и чувствуют привязанность к инструктору.

Организация, работающая на общественных началах, запустила краудфандинговую кампанию, чтобы покрыть расходы, увеличить число юных посетителей и расширить территориальный охват проекта. В Més que Surf сообщают, что в прошлом году в программе приняли участие 24 ребёнка с аутизмом, а сейчас в листе ожидания более 150 детей. При этом руководство Més que Surf подчёркивает, что первичной целью занятий является достижение терапевтического, а не развлекательного эффекта.