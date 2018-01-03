Статистика: мужчины в Барселоне зарабатывают на 21,8% больше женщин

Средняя годовая заработная плата, которую получают в Барселоне мужчины, более чем на 7 тысяч евро превышает заработок женщин.

В мэрии Барселоны подсчитали, что в 2016 году мужчины в среднем получили 32 819 евро в год, в то время как женщины – 25 669 евро. Как отмечает La Vanguardia, установившаяся тенденция почти не изменилась за последние годы: в 2015 разница составляла 22,8%.

Неравенство по зарплате имеет место не только в Барселоне. По Каталонии разница достигает 7 351 евро, а по Испании, в целом, с учётом более низкой средней зарплаты, разница составляет 6 531 евро.

Статистика говорит о том, что аналогичная ситуация наблюдается во всех возрастных категориях среди представителей разных профессиональных областей.