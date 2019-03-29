В канализации Валенсии образовался 3-километровый засор

С начала работ по очистке коллектора было извлечено 5 тысяч тонн отходов. Специалисты сообщают, что засор частично ликвидирован, и к настоящему времени расчищено 1,6 из 3,5 км. На аналогичные задачи администрация города в последние два года потратила 8 млн евро, и, по оценкам экспертов, на очистку и улучшения в этой части канализационной системы требуется около 12 млн евро.

Засорение коллектора возымело и положительный эффект, став стимулом для того, чтобы мэрия Валенсии запросила у Европейского банка 160 млн евро на обновление всей канализационной системы.

В Испанской ассоциации водоснабжения заявили, что работы по ремонту, модификации и приведению установок в соответствие с техническими нормами будут проводиться в три этапа в период с 2020 по 2035 год. На эти цели будет направлено 162,47 млн евро.

Специалисты отмечают, что использование влажных салфеток прочно вошло в обиход, и в связи с этим необходимы меры, которые позволили бы избежать экологических проблем. Эксперты подчёркивают, что требуется не только информировать население на эту тему, но и проводить работу с промышленными предприятиями, убеждая их стремиться к более устойчивым решениям. Также проблему представляют палочки для чистки ушей и презервативы, которые смываются в унитаз.