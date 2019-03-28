Кандидат в мэры Барселоны хочет создать подразделение парашютистов в Городской гвардии

Кандидат на пост мэра Барселоны от Народной партии Жозеп Боу предложил создать подразделение военных парашютистов в Городской гвардии для выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности граждан.
Боу также считает, что в каталонской столице следует проводить парад вооружённых сил, чтобы укрепить связи с военным сектором.
Говоря о подразделении десантников, Боу добавил, что это необходимо сформировать новую бригаду из 500 человек, в состав которой также могут входить агенты спецподразделения Brimo каталонской полиции. По задумке политика, парашютисты будут патрулировать районы Барселоны. Их планируется вооружить длинноствольным автоматическим и полуавтоматическим оружием.
Боу уверен, что интеграция военизированного подразделения позволит сделать Барселону безопасней и избавить город от «окупас», наркоторговцев и уличных торговцев-одеяльщиков.
Среди других предложений кандидата от Народной партии – изменение подхода к дорожному движению в городе таким образом, чтобы обеспечить мобильность без ущерба для автомобилистов, а также меры по стимулированию экономики и созданию рабочих мест.Темы: Общество Барселона