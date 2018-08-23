В испанскую полицию принесли найденный на парковке рюкзак с 6 тысячами евро

Пара туристов из Малаги нашла на парковке в центре Гранады рюкзак и передала его Гражданской гвардии. Внутри было 6722 евро наличными.

Полиция разыскала владельцев потерянного имущества. Ими оказались граждане Китая, проживающие в настоящее время в Стране Басков.

В полиции сообщили, что двое испанцев находились в Гранаде с туристическим визитом и пришли на парковку, чтобы забрать свой автомобиль, когда обнаружили прямо на дороге рюкзак. Открыв его, они увидели пять паспортов граждан КНР и крупную сумму денег.

В рюкзаке также оказался счёт из отеля с именем и номером мобильного телефона клиента, что позволило Гражданской гвардии связаться с китайской семьёй.

Как позже выяснилось, рюкзак выбросил из окна машины ребёнок. В тот момент, когда китайцы получили звонок из полиции, они уже подъезжали к Хаэну в расстроенных чувствах из-за того, что «потеряли все свои деньги на отпуск».