Активисты превратили пляж Аликанте в«кладбище» в память об утонувших в море мигрантах

На пляже Postiguet в Аликанте прошла акция, посвящённая погибшим в море мигрантам, которые не добрались до берегов Испании. Активисты установили на песке символические надгробные памятники.

Отмечается, что акция направлена на то, чтобы опровергнуть стереотипы и слухи по поводу миграции и мигрантов, а также улучшить отношение испанцев к нелегалам. На надгробиях активисты поместили надписи: «Ты купаешься на кладбище», «В 2018 году более тысячи человек погибли в Средиземном море», «Иммигранты крадут у тебя работу – ЛОЖЬ! Уровень безработицы среди испанцев – 18%, среди иммигрантов – 35,7%» или «Они приносят преступность – ЛОЖЬ! Из 100 преступлений 74 совершают испанцы».

Инициатива принадлежит организациям Коллектив антифашистов Аликанте и Народный отклик из Эльче, которые подчёркивают, что Средиземное море стало могильником для людей, которые бегут от преследований, войн или невыносимых экономических условий.