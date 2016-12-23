В Испании усилят меры безопасности в связи с терактом в Берлине

Национальная полиция Испании призвала представителей местных администраций к принятию дополнительных мер для обеспечения безопасности граждан в свете надвигающихся праздников. В первую очередь это касается мест массового скопления людей. Поводом для усиления контроля стал недавний теракт на рождественской ярмарке в Берлине, где в результате наезда грузовика на толпу погибли 12 человек и еще 50 получили ранения.

«У въездов в общественные места необходимо установить блокираторы, большие цветочные горшки или даже патрульные машины, чтобы не допустить несанкционированного попадания транспортных средств в общественные места», - гласит письмо Генерального управления безопасности, направленное мэриям испанских городов в минувший вторник. Кроме того, его авторы призывают к обеспечению «максимального контроля» в свете надвигающихся празднований по случаю Рождества, Нового года и Праздника волхвов, в честь которого во многих городах вечером 5 января проводятся шествия.

Кроме того, в минувший вторник Министерство внутренних дел сообщило о своем намерении усилить полицейское присутствие в потенциально опасных точках на время праздничного сезона. Впрочем, вместе с тем представители департамента заверили, что уровень террористической угрозы повышен не будет. С июня 2015 года он находится на отметке в 4 балла из 5. Это самая высокая цифра с момента взрывов в мадридских пригородных электричках в 2004 году. Несмотря на то, что в Испании, по всей видимости, отсутствует угроза атаки со стороны организованной ячейки или группировки, недавние события в Европе стали причиной беспокойства в связи с возможными действиями террористов-одиночек.

Ответственность за берлинский теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Ее представители заявили, что автор нападения последовал их призыву к атакам на страны, которые борются против группировки на Среднем Востоке.