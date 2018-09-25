В Испании судят вербовщиков ИГИЛ

Суд Испании рассматривает дело в отношении пяти джихадистов: четырёх женщин и одного мужчины, которые были задержаны в 2014 году в рамках операции «Кибера». Подсудимые занимались вербовкой молодых испанских девушек в секс-рабство для бойцов террористической организации ДАИШ (ИГИЛ).

Обвиняемым грозит от 7 до 8 лет тюрьмы.

В 2014 году полиция задержала одну из участниц преступной группы Фаузию Алаль Мохамед в Мелилье при попытке пересечь марокканскую границу с несовершеннолетней девушкой. В Марокко они должны были встретиться с представителями крупной сети вербовки. Конечным пунктом назначения девушек был Ирак, где они собирались присоединиться к «Исламскому государству». Благодаря этому задержанию, полиции стало известно о подобных организациях, специализирующихся на вербовке молодых девушек.

Группа работала в Сеуте, Мелилье и Барселоне. Как и в большинстве случаев, она вели свою деятельность с помощью социальных сетей. Они распространяли пропаганду и создавали группы с исламистской направленностью в мессенджерах.

Лидер группы Явад Мохамед, для которого прокуратура просит самый большой срок в 8 лет, был убеждён в превосходстве мужчин над женщинами. У него самого были отношения почти со всеми участницами преступной группы.