Численность сельского населения Мадридского сообщества за 10 лет сократилось на треть

Сокращение численности населения – одна из самых насущных проблем для мелких населённых пунктов Мадридского сообщества. По последним подсчётам Института региональной статистики, в сельской местности за последнее десятилетие население сократилось на 30%.

В 2007 году в муниципалитетах за пределами Мадридской агломерации, в которую входят населённые пункты в радиусе 30 км, общее население составляло 780,8 тысяч человек, а в 2017 – 547,3 тысячи. Сообщается, что большинство деревенских жителей переехали в города: Мадрид, Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, Мостолес, Махадаонда, Ривас или Хетафе.

В настоящее время в 78 муниципалитетах столичного региона население не превышает 2500 человек. Наиболее заметна тенденция к сокращению населения в районе Сьерра-Норте, а наименьшее число жителей зарегистрировано в муниципалитетах Робрегордо (44) и Мадаркос (46).

В небольших муниципалитетах говорят также о тенденции к старению населения. При этом администрации отмечают, что по выходным городки наполняются жизнью, благодаря приезду родственников. Власти заявляют, что муниципалитетам не хватает постоянного населения, и они пытаются привлечь новые семьи, чтобы города и деревни продолжали жить. Местные власти отмечают, что в настоящее время важно обеспечить доступ к интернету и улучшить транспортную инфраструктуру.

Региональное правительство собирается вложить 130 млн евро в план развития мелких муниципалитетов. Он рассчитан на три года и включает около шести десятков мер, в том числе прокладывание оптоволокна, строительство государственного жилья и упорядочивание сети общественного транспорта. Кроме того, планируются нововведения, связанные с медицинскими услугами, школами и вопросами сбора мусора.