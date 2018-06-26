В Испании судят джихадистов, вербовавших несовершеннолетних

В испанском суде 25 июня началось слушание по делу в отношении четырёх членов джихадистской ячейки, которая работала в Сеуте и занималась вербовкой несовершеннолетних.

Члены группировки придерживались крайне радикальных взглядов. Возраст подсудимых составляет от 23 до 39 лет, все они родились в Сеуте. Ранее они состояли в другой террористической ячейке, которая была ликвидирована в автономном городе в феврале 2016 года.

Для троих мужчин обвинение требует наказания в виде 10 лет лишения свободы за участие в террористической организации, ещё для одного – 3 лет тюрьмы за пропаганду радикальных идей.

Джихадистов задержали в ноябре 2016 года в «магазине гуантаномца» – испанского талиба Хамеда Абдерахмана Ахмеда, лидера ячейки, который был экстрадирован в Испанию из американской тюрьмы Гуантанамо. Именно это заведение являлось главным центром сети, где подсудимые активно осуществляли свою деятельность по вербовке несовершеннолетних для «джихада». Некоторых потенциальных террористов они находили в институте Сеуты и через интернет. Джихадисты распространяли пропагандистские материалы и призывали подростков изменить своё поведение в направлении «более строгого ислама». Раскрыть группировку удалось, в том числе, благодаря работе агента под прикрытием, которого члены преступной ячейки также пытались завербовать.