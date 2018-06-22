Benetton использует в рекламе фото операции по спасению нелегалов

Итальянская марка United Colors of Benetton запускает рекламную кампанию, которая вызвала полемику в обществе. Её основной лозунг – «Пусть о тебе говорят, даже если говорят плохое». Для кампании были использованы снимки, сделанные на лодке Aquarius во время операции по спасению нелегальных иммигрантов.

В итальянских СМИ и на страницах в соцсетях появились изображения, на которых запечатлены десятки иммигрантов в спасательных жилетах на борту лодки, а также группы женщин и детей в очереди к волонтёрам Красного Креста.

Снимки сопровождаются подписью с именем автора Кенни Карпова и неправительственной организации SOS MEDITERRANEE, которая оказывала содействие в проведении операции.

Неправительственная организация заявила, что не имеет никакого отношения к рекламной кампании и раскритиковала фотографа за использование этих изображений в коммерческих целях.

С критикой на Benetton обрушились и пользователи соцсетей, в том числе, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.