В Испании полиция освободила узниц одного из монастырей

Три испанские монахини заявили, что их против воли удерживали в одном из монастырей города Сантьяго-де-Компостела. Женщины, уроженки Индии, находились в монастыре с 90-х годов прошлого века, попав в него в подростковом возрасте.

В субботу агенты Национальной полиции прибыли в монастырь Милостивых матерей в Сантьго-де-Компостела и выпустили узниц на свободу. Правоохранительные органы поспешили на помощь после того, как в иммиграционную службу поступило сообщение об удержании индийских женщин в фактическом рабстве. Пострадавшие рассказали, что выражали желание отказаться от своих обетов, однако вышестоящие священнослужители не позволили им сделать это и начали угрожать.

Судья Ана Лопес-Суэвос начала расследование после того, как одна из бывших монахинь монастыря, сбежавшая в прошлом году под предлогом посещения больного родственника, сообщила о происходящем. Она подняла тревогу в конце декабря и рассказала, что узниц удерживают против их воли под угозой депортации и возвращения к их семьям в Индии с позором. Женщины приехали в Испанию, еще будучи подростками. Они намеревались принять монашество и помогать нуждающимся, однако в Испании их ждала изнурительная работа с раннего утра и до позднего вечера в стенах каменной тюрьмы. Так они прожили 15 лет. Женщины, которым сейчас около 30, находятся в безопасном месте в Мадриде, пока в отношении руководства монастыря ведется расследование. Священнослужители пока никак не прокомментировали ситуацию.