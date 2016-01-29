Минздрав: вероятность распространения вируса Зика в Испании крайне низкая

Министр здравоохранения Испании Альфонсо Алонсо призвал жителей страны к спокойствию в связи с крайне низкой вероятностью распространения вируса Зика. На ее территории было подтверждено всего два эпизода этого заболевания, и в обоих случаях заболевшие женщины прибыли в Европу из Южной Америки на рождественские каникулы. Диагноз им был поставлен по возвращении, и в скором времени они выздоровели. Впрочем, Алонсо предостерег беременных женщин, которые планируют путешествия в районы распространения вируса, и посоветовал им проконсультироваться с врачом.

В минувшую среду в Дании и Швейцарии также были подтвреждены случаи заражения вирусом Зика среди путешественников, вернувшихся из Латинской Америки. В этом регионе данный вирус, переносимый комарами, считают причиной роста случаев врожденных патологий у младенцев.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что власти страны отслеживают ситуацию с вирусом Зика с момента его появления, а президент Владимир Путин отметил: "Мы должны уделять внимание этому вопросу и работать с транспортными компаниями, чтобы уметь распознавать симптомы заболевания и быстро реагировать". "Комары, конечно, через океан не перелетят, но инфицированные люди могут прилететь и прилетают", - подчеркнул Путин.

Специальной вакцины от вируса или методов его лечения не существует. Болезнь похожа на легкую форму лихорадки денге и сопровождается сыпью. В 70-80% случаев она остается нераспознанной. Большинство пациентов справляются с симптомами болеутоляющими средствами и другими медикаментами.

Вирус Зика распространяется комарами Aedes aegypti, которые также являются переносчиками лихорадки денге, вируса Чикунгунья и желтой лихорадки. Первые случаи его возникновения были зафиксированы в Африке, Азии и на побережье Тихого океана, после чего он проник в Америку, где распространение вируса Зика связывают с увеличением числа случаев микроцефалии у детей, а также рождения младенцев с аномально маленькими головами.

На сегодняшний день в Европе и США случаев местной передачи вирусов зафиксировано не было, однако представители Франции отметили, что подобные эпизоды заражения происходили на ее территориях в Карибском бассейне.