В городке Гуадамур возник скандал из-за портретов Франко и Гиммлера

На администрацию городка Гуадамур (Кастилия – Ла-Манча) обрушился шквал критики из-за проекций изображений диктатора Франсиско Франко и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на крепостные стены во время народных празднований в память о вестготском прошлом города.

Аудиовизуальное шоу было призвано проиллюстрировать переговоры временного правительства Французской республики о возврате клада из Гварразара, одного из наиболее ярких памятников вестготского прикладного искусства VII века, половина которого оказалась во Франции.

В годы Второй мировой войны Франсиско Франко вел переговоры с маршалом Петеном об отправке сокровищ в Испанию. По словам организаторов, проекция вызвавших полемику изображений была призвана проиллюстрировать именно этот эпизод. Местные жители поставили под вопрос их уместность, сочтя, что подобным образом была отдана дань их памяти.

«Ни организаторы, ни авторы документальных материалов не намеревались восхвалять людей или действия их правительства», - гласит официальное сообщение местной мэрии. «Городская администрация Гуадамура хотела бы извиниться перед всеми, кого обидели показанные изображения», - написали представители мэрии.

Власти провинции Толедо, в свою очередь, дистанцировались от этого инцидента. «Правительство региона Толедо не поддерживает любые публичные мероприятия, материалы которых не соответствуют нашим демократической и конституционной системам», - отметили представители администрации в пресс-релизе после того, как советник Гуадалупе Мартин опубликовала фотографию нашумевших проекций в Twitter.

Пользователей социальных сетей это происшествие возмутило. В официальном аккаунте левой партии Podemos появилось сообщение: «Проецкия изображений таких преступников, как Франко и Гиммлер, - не преступление, потому что речь идет не о кукольном театре». Политики имели в виду недавний инцидент с арестом артистов театра кукол, восхвалявших терроризм в своей постановке. Еще один пользователь написал: «Франко и Гиммлер, герои Гуадамура».