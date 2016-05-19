40-летняя британка намерена вплавь добраться от Майорки до материка

40-летняя Анна Уордли из Великобритании намерена вплавь преодолеть расстояние в 215 километров между Майоркой и материковой Испанией без гидрокостюма. Первый этап, 37-километровый заплыв между Меноркой и Майоркой, стартовал в минувшую среду при поддержке местной благотворительной организации Joves Navegants.

В периоды интенсивных тренировок Уордли уже доводилось преодолевать препятствия. «Всего неделю назад меня госпитализировали с острой реакцией на ожог от ужалившей меня медузы, но сейчас меня ничто не остановит», - рассказала спортсменка. «Я готовилась несколько месяцев. Мои мысли, сердце и душа готовы к этому моменту. Я надеюсь только, что там будет не слишком много медуз», - поделилась Уордли.

В воде Анну будет сопровождать лодка и команда поддержки, которая будет передавать ей специально подготовленную еду для поддержания необходимого уровня энергии. В выбранное пловчихой «меню» вошли рисовый и шоколадный соевый пудинги, желейные конфеты Percy Pig, а также свежая клубника, киви и манго.

После заплыва между Меноркой и Майоркой Уордли направится в сторону Ибицы, а оттуда, в свою очередь, в Дению. Если все пройдет успешно, то Анна станет первым человеком, преодолевшим Balearic Island Challenge – испытание, задуманное как инструмент для сбора средств в пользу трех благотворительных организаций: Marine Inspirations, Joves Navegants и Marine Animal Rescue Project. Проспонсировать заплыв можно на краудфандинг-платформе, а отследить его ход – на сайте Анны Уордли.