В Галисии создали необычное пиво со вкусом перца Падрон

Компания Estrella Galicia создала пиво со вкусом знаменитых перцев Падрон. Оно стало частью линейки Fábrica de Cervezas, которая включит в себя напитки лимитированных и сезонных серий. Что касается вышеупомянутого сорта, то он будет выпущен ограниченным тиражом в 16 000 бутылок, поэтому найти его в барах или магазинах будет непросто.

По словам создателей необычного пива, перечная нота в его вкусе будет выражена достаточно ярко, равно как и острые оттенки. Согласно описанию, оно имеет сильный запах овощей и перца, а вкус его отличается некоторой горечью и остротой. Любителям традиционного простого и холодного пива эта разработка может показаться несколько экстравагантной.

История перцев Падрон тесно связана с историей производства пива во многих монастырях, да и сама традиция их выращивания зародилась благодаря монахам-францисканцам из Эрбона, которые привезли семена из пограничных земель между США и Мексикой.

Новое пиво изготавливается с добавлением целых перцев в напиток на этапе производства, благодаря чему он обретает характерный аромат и вкус. Оно станет любопытной данью одной из самых известных гастрономических традиций Галисии и придется по вкусу поклонникам необычных сортов кустарного производства.