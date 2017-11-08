Памела Андерсон поддержала независимость Каталонии

Памела Андерсон выступила в поддержку права каталонцев на самоопределение, а также заявила, что считает независимость Каталонии «неплохой идеей», если это будет «сделано правильно». На официальном сайте звезды «Спасателей Малибу» появилась публикация, посвящённая Каталонии, которую Андерсон сопроводила изображением эстелады.

По словам актрисы и общественной активистки, в том, что произошло в Каталонии, нет ничего удивительного. Андерсон считает образ единой Испании «мифом», отмечая культурные особенности каталонцев, басков и жителей Галисии.

Американка призвала испанские власти последовать примеру Шотландии и Соединённого Королевства и провести референдум должным образом. Актриса добавила что «испанское правительство повело себя глупо, фактически спровоцировав эту ситуацию».

По мнению Андерсон, концепция Европы, состоящей из наций-государств, устарела, и в будущем Европа представляется ей континентом «регионов» и «городов-государств». В то же время, она полагает, что жители Каталонии не проголосовали бы за провозглашение независимости, подчеркнув при этом, что она находится на стороне каталонцев.