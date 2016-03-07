В Барселоне живут представители 166 национальностей

В городе за последнее время поселились представители 9 новых национальностей и 6 человек без гражданства. Всего же в Барселоне живут 1,6 миллиона человек, которые являются представителями 166 национальностей, свидетельствуют данные официальной статистики на 1 января 2015 года, опубликованные властями каталонской столицы.

Где живут эти новые барселонцы? По данным Национального института статистики и Института Каталонии, только граждане Монако имеют свой собственный дом в богатом районе Эшампле. Граждане южно-африканского Лесото обитают в районе Побле-Сек, а Сант-Антонио является домом для выходцев из Демократической республики Конго и с Сейшельских островов. Представители острова Сент Люсия в Карибском бассейне живут в Ля Салют, а единственный человек из Тринидад и Тобаго поселился в Побле Ноу. Район Ла Антига экьера де Эшампле стал прибежищем для выходцев из Лаоса и Восточного Тимора, в то время как людей из Катара можно найти в Сант Пере, Санта Катарина и Борне.

В Барселоне зарегистрированы выходцы из 46 европейских государств, 49 – из африканских, 30 стран Северной и Южной Америки и 3 – Океании. И в довершении к этой карте мира, в городе живет 6 человек без гражданства.

Итальянцы, по данным статистики, являются самым большим национальным сообществом Барселоны: 25,7 тыс. человек. Во многих случаях они получили своё гражданство благодаря соглашениям, которые Италия имеет с Аргентиной и Бразилией. На втором месте по численности выходцы из Пакистана: 19,4 тыс. человек. За ними следуют китайцы – 17,5 тыс., французы – 13,7 тыс., граждане Марокко – 12,6 и Боливии – 10 тыс.

Как правило люди одного и того же происхождения селятся в одних и тех же районах. Например, филиппинцы численностью более 8 тыс. человек имеют резиденцию в Равале. А уроженцы Гондураса живут в районе Рокетес.