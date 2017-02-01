В Барселоне паркоматы будут измерять уровень вредных выбросов

Мэрия Барселоны ведет работу по внедрению умных паркоматов, которые смогут определять уровень вредных выбросов от тех или иных транспортных средств. Как сообщают информагентства Испании, они должны появиться на улицах города уже в мае этого года. В соответствии с новой системой к автомобилям, представляющим наибольшую угрозу для окружающей среды, будут применяться самые высокие тарифы.

Заместитель мэра по вопросам экологии, городского планирования и мобильности Жанес Санс объяснила, что умные паркоматы будут определять уровень выбросов в момент ввода номерного знака. По ее словам, муниципальные власти рассматривают возможность изменения тарифов в "синих" зонах некоторых районов города. Советник также напомнила, что с этого года в ситуациях особо выраженного загрязнения воздуха транспортные средства, не отмеченные специальным знаком Управления дорожного движения, не смогут въезжать в Барселону и передвигаться по ее улицам.