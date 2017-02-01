Один из маршрутов мадридских автобусов станет полностью электрическим

На этой неделе по 39-му маршруту мадридской муниципальной компании EMT будут курсировать исключительно автобусы с электродвигателями, сообщают информагентства Испании со ссылкой на заявления советника по вопросам охраны окружающей среды и мобильности Инес Сабанес. Данная инициатива станет пробным этапом, который в будущем может открыть путь для муниципального тендера.

В ходе своего выступления Сабанес особо отметила прошлогодние достижения в сфере борьбы с загрязнением воздуха, однако признала, что принятых мер оказалось недостаточно: уровень диоксида азота и озона оказался выше допустимого, а содержание вредных частиц превысило ориентировочные показатели Всемирной организации здравоохранения.

По этой причине в рамках нового Плана качества воздуха, черновик которого будет рассмотрен в ходе правительственного заседания в марте, власти намереваются принять ряд структурных мер, а также краткосрочных инициатив, призванных сократить число эпизодов загрязнения воздуха.

Сабанес отметила, что мэрия уже предприняла двадцать различных шагов в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата. В частности, она подчеркнула, что новый протокол на случай смога имеет более выраженный превентивный характер и позволяет существенно снизить уровнь загрязнения воздуха. Кроме того, благодаря ему граждане имеют больше возможностей для быстрого реагирования. В числе прочих мер советник также упомянула оборудование выделенной автобусной полосы на проспекте Альбуфера, особые меры по ограничению движения по проспекту Гран-Виа в рождественский период и новую схему организации трафика на его пересечении с улицей Аманьель, а также усовершенствование сервиса по прокату велосипедов BiciMAD и обновление парка автобусов EMT, включившее в себя покупку 200 транспортных средств в прошлом году и запланированное приобретение еще 768 в нынешнем. Помимо этого, мэрия запустила 109 новых экологичных машин для уборки мусора, выделила субсидии на обновление таксопарка и изменила регламенты в сфере мобильности и налогообложения в соответствии с критериями охраны окружающей среды.