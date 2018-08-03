В Аликанте врачам предлагают ездить по вызовам на велосипедах

В Валенсийском сообществе с 1 августа вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми сотрудники пунктов круглосуточной медицинской помощи больше не смогут использовать машины скорой помощи, чтобы добраться к пациентам, вызвавшим врача на дом.

Новые предписания, основанные на рекомендациях правительства Валенсийского сообщества, обязали каждое отделение самостоятельно принимать решения о том, какой транспорт выделить медицинскому и санитарному персоналу.

Среди предложений по альтернативным способам передвижения – использование личных автомобилей с последующим возмещением расходов и заключение договоров со службами такси. В отделении больницы Аликанте объявили, что сотрудникам будут предоставлены в пользование 4 автомобиля Opel Corsa и 4 электрических велосипеда.

Медработники негативно приняли нововведения, отметив, что таким образом они не могут гарантировать, что пациент получит помощь на должном уровне. По их словам, отсутствие транспорта может затруднить своевременную госпитализацию в тяжёлых случаях, а также ограничит медиков в инструментах, которые они могут взять с собой на приём.

Власти, в свою очередь, заявляют, что эти меры являются временными, подчёркивая, что они не касаются вызовов скорой помощи, которые поступают на номер 112.