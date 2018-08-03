На Майорке усилили контроль за электросамокатами

На этой неделе полиция Пальмы проводит акцию по контролю использования электрических самокатов, сегвеев и других альтернативных средств передвижения, что совпало с введением новых правил для персонального городского транспорта.

На прошлой неделе в столице Майорки случилось ДТП, одним из участников которого был электросамокат. Инцидент произошёл на улице Жасинта Вердагера в Пальме. Прохожий, не глядя по сторонам, пересекал велодорожку, и в него врезался электрический самокат. При этом пешеход утверждает, что не заметил самокат из-за того, что обзор был ограничен мусорными контейнерами. Самокатчик получил лёгкие травмы, пешеход остался цел и невредим.

Местная полиция обратила внимание на то, что в последние месяцы значительно выросло число пользователей самокатов, что подтолкнуло мэрию к срочному введению мер, регулирующих этот способ передвижения. Правила вступают в силу на этой неделе. Среди новых норм запрет на движение электросамокатов как по тротуарам, так и по проезжей части. На них также нельзя кататься по паркам и пешеходным зонам.