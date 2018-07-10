The New York Times дал нелестную оценку испанской «Долине павших»

Американское издание The New York Times опубликовало на минувшей неделе репортаж о «Долине павших» и могиле Франсиско Франко в Испании на фоне обсуждения в правительстве страны возможного перезахоронения останков испанского диктатора.

В анонсе к публикации на странице газеты в Twitter отмечается: «В Германии нет памятников Адольфу Гитлеру. В Италии нет памятников Бенито Муссолини. Но в Испании есть Долина павших, базилика с останками Франсиско Франко».

В тексте статьи The New York Times рассказывает о мавзолее и приводит слова историка и биографа Франко Поля Престона о том, что наличие в Европе «места паломничества» к могиле диктатора не является нормальным. Публикация также содержит мнения сторонников каудильо и тех, кто ностальгирует по эпохе Франко.