Испания вошла в тридцатку самых безопасных стран мира

Испания заняла 26 строчку в рейтинге безопасности, который был составлен американским институтом Гэллапа и включает 142 страны.

Согласно Всемирного индекса закона и порядка, самой безопасной страной мира назван Сингапур, а самой опасной – Венесуэла.

Доклад основан на восприятии уровня безопасности местными жителями. При составлении рейтинга были проанализированы мнения 148 тысяч человек из 142 стран и территорий, которые приняли участие в опросах в 2017 году. Их спрашивали, доверяют ли они полиции, чувствуют ли они себя в безопасности, находясь ночью на улице, а также случались ли с ними ограбления, кражи или нападения в последние 12 месяцев.

В общей сложности 69% опрошенных доверяют местной полиции, 68% чувствуют себя в безопасности ночью на улице. 13% сообщили, что были ограблены, 5% стали жертвами нападений.

В региональном разрезе самый низкий уровень безопасности продемонстрировали страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Жители США, Канады, Юго-Восточной и Восточной Азии, а также Западной Европы чувствуют себя наиболее защищёнными.