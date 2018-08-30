Санчес не хочет, чтобы в Долине павших был музей

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил от имени испанского правительства намерение создать комиссию «правды», которая должна заняться расследованием событий эпохи Гражданской войны и франкистской диктатуры, а также выступил с предложением превратить мемориальный комплекс «Долина павших» в Эль-Эскориале под Мадридом в обычное кладбище.

Тема Долины павших была поднята во время пресс-конференции по завершении встречи с президентом Боливии Эво Моралесом в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

По словам главы испанского правительства, несмотря на предстоящую эксгумацию тела Франсиско Франко, Долина павших не станет объектом «переосмысления». Он выразил надежду на то, что комплекс будет выполнять функции гражданского кладбища.

Говоря о создании комиссии, Санчес также напомнил, что социалисты в прошлом году уже выдвигали предложение об изменении Закона об исторической памяти с созданием специального органа, который бы занимался вопросами фальсификации истории и представлял бы события с разных точек зрения. В то же время прошлогодний законопроект предполагал превращение комплекса в центр памяти, где бы проводились культурные, выставочные и исследовательские мероприятия, направленные на признание жертв Гражданской войны и эпохи диктатуры.

Эти вопросы Санчес также упоминал в неформальной беседе с журналистами во время посещения Музея памяти в столице Чили Сантьяго.