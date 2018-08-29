В центре Льорет-де-Мар стало вдвое меньше проституток

В Льорет-де-Мар (Жирона) к обеспечению порядка в общественных привлекли гражданских лиц, что позволило сократить проституцию на центральных улицах вдвое.

«Дружинники» патрулируют места, которые стали центром ночной жизни, такие как улица Жуст Марлес. Они не вооружены и не имеют права выписывать штрафы, однако, заметив какие-либо нарушения общественного порядка, они немедленно сообщают об этом по рации сотрудникам местной полиции которые выезжают на место.

Агенты гражданского патруля носят хорошо заметные светоотражающие жилеты, и при их появлении клиенты, которые намеревались обратиться к проституткам, зачастую ретируются. Для желающих воспользоваться секс-услугами предусмотрен штраф от 150 до 750 евро.

В полиции отмечают, что в начале лета в центре города работало около 80 проституток, а сейчас их вдвое меньше. К тому же, число заявлений в полицию сократилось за год с 513 до 232.

Инициатива по созданию гражданского патруля исходила из частного сектора. Отели, рестораны и другие заведения выделили на это 35 тысяч евро. Агенты также следят и за другими нарушителями, в том числе теми, кто справляет на улице нужду, ведёт себя слишком шумно или затевает драки.

В этом году гражданский патруль сообщил о 428 нарушениях, что на 60 больше чем в 2017 году.

Власти и компании довольны результатами работы таких патрулей и не исключают, что они появятся и в других районах города.