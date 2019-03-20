С начала года к берегам Испании прибыли 5500 нелегалов

Почти 5500 нелегальных мигрантов прибыли в Испанию на лодках с начала 2019 года. Рост потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 94%.

Данные по числу прибывших мигрантов представило Министерство внутренних дел по состоянию на 17 марта. К этому моменту к берегам Испании прибыло 162 лодки с нелегалами, в то время как годом ранее их число составляло 125.

Основной поток направляется к берегам Пиренейского полуострова и к Балеарским островам, куда прибыло более 5,2 тысяч человек на 134 лодках, что на 106% больше чем в начале 2018 года. На Канарских островах также наблюдается рост на 91% до 105 человек на 13 лодках. В Сеуте рост был менее заметным: по морю в испанский эксклав прибыло 157 человек, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. В Мелилье, напротив, было зафиксировано падение потока мигрантов на 94% до 7 человек.

По подсчётам Международной организации по миграции, с начала 2019 года число погибших или пропавших без вести в Средиземном море на пути в Испанию составило по меньшей мере 73 человека. При этом 62 человека погибли в январе.

В общей сложности, учитывая также сухопутные границы, на территорию Испании незаконным образом проникло 6,6 тысяч человек, на 55% больше по сравнению с 2018 годом.